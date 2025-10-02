R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S u " c o s a a v r e b b e p o t u t o d i r e l a P r e s i d e n t e M e l o n i , v o g l i o f a r v i u n e s e m p i o c o n c r e t o . A v r e b b e p o t u t o d i r e , a n c h e i e r i , c h e d o b b i a m o r i c o r d a r e c h e q u e s t a è u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a , c h e n o n a v r e b b e a v u t o l u o g o s e i l g o v e r n o i s r a e l i a n o a v e s s e c o n s e n t i t o l ' i n g r e s s o e l a d i s t r i b u z i o n e d i a i u t i u m a n i t a r i d a p a r t e d e l l e N a z i o n i U n i t e . E d i r e c h e q u e i c o m p a t r i o t i c h e s i t r o v a n o s u l l a F l o t i l l a a v r a n n o p i e n a p r o t e z i o n e d i p l o m a t i c a p e r c h é n o n r a p p r e s e n t a n o u n p e r i c o l o o u n a m i n a c c i a p e r I s r a e l e . E ' q u e l l o c h e h a d e t t o i e r i P e d r o S a n c h e z m e n t r e a p o c h i m e t r i d i d i s t a n z a M e l o n i i n s u l t a v a g l i a t t i v i s t i . P r e s i d e n t e M e l o n i , m o l l i l a c l a v a e p r o v i a f a r e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i q u e s t o P a e s e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a P d E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a .