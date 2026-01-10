R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a d e I l G i o r n a l e G i u l i a S o r r e n t i n o , i n s u l t a t a e m a n d a t a v i a d a l c o r t e o p r o - p a l d i M i l a n o c o n u r l a i n t o l l e r a b i l i c o m e ' f u o r i i s i o n i s t i d a l c o r t e o ' . L a c r o n i s t a e r a l ì p e r f a r e i l p r o p r i o l a v o r o , l a l i b e r a i n f o r m a z i o n e n o n p u ò e s s e r e i n t i m i d i t a i n q u e s t o m o d o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l s e n a t o r e d i I t a l i a V i v a I v a n S c a l f a r o t t o , p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a M i l a n o M e t r o p o l i t a n a .