R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u a l e s a r e b b e i l t o r t o , q u a l e i l p e c c a t o , c h e F r a n c e s c a A l b a n e s e h a ' p e r d o n a t o ' a l s i n d a c o d i R e g g i o E m i l i a c h e c h i e d e v a a n c h e i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i , e s s e r i u m a n i r i d o t t i a l a r v e n e i t u n n e l d i G a z a ? L a p i e t à , l ’ u m a n i t à , l a s o l i d a r i e t à ? E s o p r a t t u t t o : d a q u a l e p u l p i t o e c o n q u a l e a u t o r i t à ' a s s o l v e ' u n s i n d a c o , c o n t a n t o d i f a s c i a t r i c o l o r e ? A n c h e l a s i n i s t r a h a t r o v a t o i l s u o V a n n a c c i , m a p a s s e r a n n o e n t r a m b i . P e r c h é l ’ I t a l i a è m o l t o m e g l i o d i c o s ì " . L o s c r i v e s u X i l s e n a t o r e d i I t a l i a V i v a I v a n S c a l f a r o t t o , r e s p o n s a b i l e e s t e r i d e l p a r t i t o .