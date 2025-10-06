R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " V i e n e c i t a t a L i l i a n a S e g r e . . . e l a s i g n o r a A l b a n e s e s i a l z a e s e n e v a . M a d a d o v e n a s c e l ' i n s o p p o r t a b i l e a r r o g a n z a d i q u e s t o n u o v o ' i d o l o ' d e l l a s i n i s t r a ? M o n t a i n t u t t a E u r o p a l ' a n t i s e m i t i s m o , c o n v i o l e n z a e s a n g u e , s o l o p o c h i g i o r n i f a l ' a t t a c c o a l l a s i n a g o g a d i M a n c h e s t e r , e p p u r e c ' è c h i v o l t a l a t e s t a d a l l ' a l t r a p a r t e " . L o s c r i v e s u X i l v i c e p r e m i e r e l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i .