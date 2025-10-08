R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A n d a n d o a v a l u t a r e i f a t t i , d i r e i c h e l a s i t u a z i o n e s t i a s f u g g e n d o d i m a n o . M i r i f e r i s c o a i n u o v i e r o i p r o P a l d e l l a s i n i s t r a . M i r i f e r i s c o a L a n d i n i e a l l a A l b a n e s e . A S c o t t o e a S c u d e r i p r o d i p e r u n g i o r n o a b o r d o d e l l a f u G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . O g g i s o n o t o r n a t i a p a r l a r e d a l p a l c o d e l l ’ A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l a F l a i C g i l a R o m a e i n q u e l l ’ o c c a s i o n e h a n n o a t t a c c a t o a n c o r a , a t e s t a b a s s a , s e m p l i c e m e n t e c h i n o n l a p e n s a c o m e l o r o , o c h i h a i d e e p i ù m o d e r a t e s u l g e n o c i d i o a G a z a " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l S e n a t o S a l v o S a l l e m i . " M i c h i e d o s e a n c h e S c o t t o e S c u d e r i , c h e h a n n o c o n d i v i s o l a s c e n a c o n A l b a n e s e , c r e d o n o c h e L i l i a n a S e g r e , s i m b o l o a n o i a c a r o c h e r i n g r a z i a m o q u o t i d i a n a m e n t e , n o n s i a l u c i d a p e r g i u d i c a r e q u a n t o s t a a c c a d e n d o i n M e d i o O r i e n t e . È u t i l e c a p i r l o , p e r c h é a f r o n t e d i t u t t o c i ò n e s s u n a v o c e a s i n i s t r a s i è l e v a t a p e r p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a q u e s t o a b o m i n i o . I l P d c o n t i n u e r à n e l s u o s i l e n z i o , o p p u r e p r e n d e r à l e d i s t a n z e ? È d ’ a c c o r d o c o n A l b a n e s e , o c o n q u e l l o c h e d i c e i l f i g l i o d e l l a s e n a t r i c e S e g r e o g g i s u l C o r r i e r e ? E c i o è c h e è n e c e s s a r i o m e t t e r e l e o p p o s i z i o n i d i n a n z i a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à e s o p r a t t u t t o a i p r o p r i s i l e n z i ? N e l d i b a t t i t o p o l i t i c o o r m a i o l a p e n s i c o m e l o r o , o s e i e s p o s t o a l p u b b l i c o l u d i b r i o . I l v e r o d e l i r o s e m m a i è q u e s t o . A n c h e s e , e v i d e n t e m e n t e , r i s u l t a c o m p l i c a t o m e t a b o l i z z a r l o " , c o n c l u d e .