T e l A v i v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a s c o l t i i l p r i m o m i n i s t r o i t a l i a n o G i o r g i a M e l o n i . G l i S t a t i U n i t i , I s r a e l e e i l e a d e r d e l M e d i o O r i e n t e e d i t u t t o i l m o n d o s t a n n o c e r c a n d o d i p o r r e f i n e a l l a g u e r r a . L ' a t t e n z i o n e d o v r e b b e e s s e r e r i v o l t a a l l a d e - e s c a l a t i o n , n o n a l l ' o r c h e s t r a z i o n e d i p r o v o c a z i o n i , c o m e q u e l l a d e l l a f l o t t i g l i a H a m a s - S u m u d " . L o h a s c r i t t o s u X i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o G i d e o n S a ' a r , a g g i u n g e n d o c h e " n o n è t r o p p o t a r d i : r i b a d i a m o l ' a p p e l l o d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o , d e l g o v e r n o i t a l i a n o e d e l V a t i c a n o a f f i n c h é t r a s f e r i s c a n o p a c i f i c a m e n t e t u t t i g l i a i u t i a t t r a v e r s o i l p o r t o d i C i p r o , i l p o r t o t u r i s t i c o d i A s h k e l o n o q u a l s i a s i a l t r o p o r t o d e l l a r e g i o n e v e r s o G a z a " . I n p r e c e d e n z a l a M e l o n i a v e v a p o s t a t o s u X : " C o n i l p i a n o d i p a c e p e r i l M e d i o O r i e n t e p r o p o s t o d a l P r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , D o n a l d T r u m p , s i è f i n a l m e n t e a p e r t a u n a s p e r a n z a d i a c c o r d o p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a e a l l a s o f f e r e n z a d e l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e p a l e s t i n e s e e s t a b i l i z z a r e l a r e g i o n e . U n e q u i l i b r i o f r a g i l e , c h e i n m o l t i s a r e b b e r o f e l i c i d i p o t e r f a r s a l t a r e " . " T e m o c h e u n p r e t e s t o p o t r e b b e e s s e r e d a t o p r o p r i o d a l t e n t a t i v o d e l l a F l o t i l l a d i f o r z a r e i l b l o c c o n a v a l e i s r a e l i a n o - a v e v a a g g i u n t o l a p r e m i e r - A n c h e p e r q u e s t o r i t e n g o c h e l a F l o t i l l a d o v r e b b e f e r m a r s i o r a e a c c e t t a r e u n a d e l l e d i v e r s e p r o p o s t e a v a n z a t e p e r l a c o n s e g n a , i n s i c u r e z z a , d e g l i a i u t i . O g n i a l t r a s c e l t a r i s c h i a d i t r a s f o r m a r s i i n u n o s t r u m e n t o p e r i m p e d i r e l a p a c e , a l i m e n t a r e i l c o n f l i t t o e c o l p i r e c o s ì s o p r a t t u t t o q u e l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a a l l a q u a l e s i d i c e d i v o l e r p o r t a r e s o l l i e v o . È i l t e m p o d e l l a s e r i e t à e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à " .