W a s h i n g t o n , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i U s a s i o p p o n g o n o f e r m a m e n t e a q u a l s i a s i r i c o n o s c i m e n t o u n i l a t e r a l e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o M a r c o R u b i o d u r a n t e u n a t e l e f o n a t a a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i f r a n c e s e J e a n - N o ë l B a r r o t . S e c o n d o g l i S t a t i U n i t i , a f f e r m a i l D i p a r t i m e n t o d i S t a t o i n u n c o m u n i c a t o s t a m p a , t a l i r i c o n o s c i m e n t i s o n o u n a " r i c o m p e n s a p e r H a m a s p e r i l 7 o t t o b r e e u n o s t a c o l o a g l i s f o r z i p e r r i p o r t a r e a c a s a t u t t i g l i o s t a g g i " . M e n t r e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p - s o t t o l i n e a i l T i m e s o f I s r a e l - h a t a l v o l t a e s p r e s s o u n a p o s i z i o n e p i ù m o r b i d a , a f f e r m a n d o c h e i l e a d e r m o n d i a l i h a n n o i l d i r i t t o d i a v e r e l e p r o p r i e o p i n i o n i s u l l a q u e s t i o n e , R u b i o h a g u i d a t o u n a s e r i e d i m i s u r e p i ù i n t r a n s i g e n t i d a p a r t e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e , t r a c u i i l r i f i u t o d e i v i s t i a l p r e s i d e n t e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e M a h m o u d A b b a s e a l l a s u a d e l e g a z i o n e c h e s p e r a v a n o d i p a r t e c i p a r e a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , d o v e F r a n c i a , R e g n o U n i t o , A u s t r a l i a , C a n a d a e B e l g i o d o v r e b b e r o r i c o n o s c e r e l a P a l e s t i n a e n t r o l a f i n e d e l m e s e .