T e l A v i v , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - D o p o c h e I s r a e l e h a a s s a s s i n a t o a l t i f u n z i o n a r i H o u t h i e p r e s o d i m i r a i l p o r t a v o c e m i l i t a r e d i H a m a s , l a r i u n i o n e s e t t i m a n a l e d e l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a s i t e r r à i n u n l u o g o a l t e r n a t i v o s e g r e t o . L o r i p o r t a l ' e m i t t e n t e p u b b l i c a i s r a e l i a n a K a n . I e r i , l e I d f h a n n o c o n f e r m a t o c h e i l p r i m o m i n i s t r o A h m e d G h a l e b a l - R a h w i , d e l g o v e r n o g u i d a t o d a g l i H o u t h i i n Y e m e n , è s t a t o u c c i s o i n s i e m e a d i v e r s i u f f i c i a l i m i l i t a r i d e l g r u p p o t e r r o r i s t i c o e a d a l t r i a l t i e s p o n e n t i d e l l a s u a l e a d e r s h i p p o l i t i c a n e l l ' a t t a c c o d i g i o v e d ì s c o r s o . G l i H o u t h i h a n n o p r o m e s s o d i r e a g i r e . S e m p r e i e r i , l e I d f e l o S h i n B e t h a n n o d i c h i a r a t o d i a v e r e f f e t t u a t o u n a t t a c c o a e r e o c o n t r o u n i m p o r t a n t e e s p o n e n t e d i H a m a s n e l l a z o n a d i G a z a C i t y , n e l l a S t r i s c i a d i G a z a s e t t e n t r i o n a l e . S e b b e n e l a d i c h i a r a z i o n e n o n f o r n i s s e l ' i d e n t i t à d e l l ' a g e n t e t e r r o r i s t i c o p r e s o d i m i r a , d i v e r s i m e d i a e b r a i c i h a n n o r i f e r i t o c h e s i t r a t t a v a d e l p o r t a v o c e d i l u n g a d a t a d i H a m a s , H u d a y f a S a m i r A b d a l l a h a l - K a h l o u t , p i ù n o t o c o n i l s u o n o m e d i b a t t a g l i a A b u O b e i d a . U n a f o n t e p a l e s t i n e s e h a r i f e r i t o o g g i a i m e d i a s a u d i t i c h e l ' u o m o è s t a t o u c c i s o .