R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o m o m e n t o s e r v i r e b b e l a p a c e n a r r a t i v a i n q u e s t o P a e s e . E i n v e c e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a p p i c c a i n c e n d i , p r o n u n c i a n d o p a r o l e i g n o b i l i s u l l ’ a t t i v i s m o u m a n i t a r i o , p e r a l t r o , c o n t r a d d i c e n d o i l s u o m i n i s t r o d e l l a D i f e s a . G l i S t a t i n o n p o s s o n o p o r t a r e a i u t i a G a z a p e r c h é i l g o v e r n o d i I s r a e l e l o i m p e d i s c e ; c i s o n o a t t i v i s t i p a c i f i c i c h e c e r c a n o d i p o r t a r e 5 0 0 t o n n e l l a t e d i c i b o , m e t t e n d o a r e p e n t a g l i o l a v i t a e n o n p o s s o n o e s s e r e c r i m i n a l i z z a t i . E a n c h e s e s i g u a r d a a l l a s o l a i n i z i a t i v a p o l i t i c a b i s o g n e r e b b e s o s t e n e r l i p e r c h é m e t t o n o i n l u c e i l g e n o c i d i o c h e s t a c o m p i e n d o l ’ i m p u n i t o g o v e r n o d i I s r a e l e a G a z a . P e r q u e s t o l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a l l a p r e m i e r a l l ’ O n u s o n o d a b i a s i m a r e " . C o s ì T o n i R i c c i a r d i , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d a l l a c a m e r a , a R e s t a r t s u R a i 3 . " L ’ a z i o n e d e l l a F l o t i l l a è f i g l i a d i u n a c o n d i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e n o n p i ù a c c e t t a b i l e . I n q u e s t e o r e s i m e t t e i n d i s c u s s i o n e d a p i ù p a r t i l ’ O n u , i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e q u e l l o u m a n i t a r i o , i l m u l t i l a t e r a l i s m o . Q u e s t e s o n o p a g i n e d i s t o r i a c h e n o i g i à a b b i a m o v i s s u t o , g i à a b b i a m o v i s t o . E q u a n d o i n u n a f a s e c r i t i c a c o m e q u e s t a , l ' o p i n i o n e p u b b l i c a e l a s o c i e t à c i v i l e s i m o b i l i t a n o , n o n p o s s o n o e s s e r e c o n d a n n a t e . I l g o v e r n o h a i l d o v e r e d i r i c o n o s c e r e c o m e h a f a t t o i l r e s t o d e l m o n d o l o S t a t o d i P a l e s t i n a e s m e t t e r l a c o n f u r b i z i e e t a t t i c i s m i . E h a i l d o v e r e d i t u t e l a r e l ’ i n c o l u m i t à d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i i m b a r c a t i s u l l a F l o t i l l a . D i f r o n t e a l l o s t e r m i n i o d i G a z a l a t e c n i c a v e r g o g n o s a d e l l o s t r u z z o n o n f u n z i o n a p i ù . M e l o n i s i m e t t a d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a ” , c o n c l u d e .