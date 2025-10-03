R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o q u i i n p i a z z a p e r l a P a l e s t i n a , p e r l a F l o t i l l a e p e r q u e l l o c h e è a c c a d u t o c o n i l g o v e r n o g e n o c i d a d i I s r a e l e , c h e h a s o s t a n z i a l m e n t e r a p i t o i c i t t a d i n i c h e s t a v a n o p o r t a n d o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i " . C o s ì i l d e p u t a t o R i c c a r d o R i c c i a r d i d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e a F i r e n z e a l l a m a n i f e s t a z i o n e p e r G a z a . " I l G o v e r n o n o n r a g g i u n g e m a i i l l i m i t e d e l l a v e r g o g n a . L a M e l o n i s t a p e r f i n o i n c o l p a n d o i p a r l a m e n t a r i e g l i a t t i v i s t i d i a v e r s p e s o s o l d i d e l l o S t a t o . P e r r i m p a t r i a r e A l m a s r i p e r ò d i s o l d i c e n ’ e r a n o a s u f f i c i e n z a . Q u e s t a è s o l o p r o p a g a n d a " , c o n c l u d e .