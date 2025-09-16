R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C h i e d i a m o c h e M e l o n i v e n g a i n A u l a c o n d e l l e c o m u n i c a z i o n i , c h e s i v o t i n e r o s u b i a n c o s u q u e l l o c h e i l g o v e r n o v u o l e f a r e . S i a m o s t a n c h i d i s e n t i r e l e b a n a l i t à d i T a j a n i , c h e o g g i è r i u s c i t o a d i r e ' s i a m o c o n t r a r i a l l e o p e r a z i o n i d i I s r a e l e p e r c h é c i s o n o r i s c h i p e r i c i v i l i ' . L e c o s e s o n o d u e : o s i e t e c o m p l i c i o s i e t e t o t a l m e n t e i n a d e g u a t i " . C o s ì i n A u l a R i c c i a r d o R i c c i a r d i , c a p o g r u p p o M 5 S a l l a C a m e r a . " N e l c o r s o d e l t e m p o a v e t e m e s s o i l l i m i t e d e l l ’ i n d e c e n z a s e m p r e p i ù i n a l t o : a v e t e a c c e t t a t o i p r i m i m a s s a c r i ; p o i g l i s p a r i s u l l a g e n t e i n f i l a p e r i l p a n e : ; p o i s u i d i p l o m a t i c i ; p o i l a v i o l a z i o n e d e l l a s o v r a n i t à d e l L i b a n o e d e l Q a t a r ; i m i s s i l i s u l l e t r u p p e O n u e a d d i r i t t u r a 3 5 5 c o l p i s u u n a b a m b i n a . G a z a o g g i s t a m o r e n d o e c o n l e i t u t t i i v a l o r i o c c i d e n t a l i . C o n i l v o s t r o a g i r e a v e t e s e p p e l l i t o p a g i n e d i s t o r i a e q u a n d o l e g e n e r a z i o n i d e l d o m a n i c i c h i e d e r a n n o c o m e s i è f a t t o a c h i u d e r e g l i o c c h i d a v a n t i a q u e s t o g e n o c i d i o , g l i d i r e m o c h e s i f a c o s ì . P r o p r i o c o m e f a t e v o i ” .