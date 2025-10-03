R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e s t a n n o s c i o p e r a n d o i n t u t t a I t a l i a p e r e s p r i m e r e s o l i d a r i e t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e e a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , f e r m a t a d a l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o m e n t r e t e n t a v a d i p o r t a r e a i u t i u m a n i t a r i a G a z a . S i a m o s o l l e v a t i p e r i l r i e n t r o i n I t a l i a d i A r t u r o S c o t t o , A n n a l i s a C o r r a d o , B e n e d e t t a S c u d i e r i e M a r c o C r o a t t i , m a c h i e d i a m o c o n f o r z a c h e a n c h e t u t t i g l i a l t r i v o l o n t a r i a b o r d o d e l l a F l o t i l l a v e n g a n o r i l a s c i a t i a l p i ù p r e s t o " . C o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d M a t t e o R i c c i . " L e p i a z z e d i q u e s t i g i o r n i p a r l a n o c h i a r o , i l g o v e r n o i t a l i a n o n o n p u ò c o n t i n u a r e a v o l t a r s i d a l l ' a l t r a p a r t e . S e r v e u n a v o c e f e r m a e c o r a g g i o s a , i n I t a l i a c o m e i n E u r o p a , p e r f e r m a r e i l g e n o c i d i o e r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a " , c o n c l u d e .