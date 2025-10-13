R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i e p a l e s t i n e s i r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a i m p o r t a n t e e c o n c r e t a i n d i r e z i o n e d e l c e s s a t e i l f u o c o s u G a z a . S o n o f e l i c e p e r l o r o , p e r l e f a m i g l i e e i c a r i , c h e f i n a l m e n t e l i p o t r a n n o r i a b b r a c c i a r e , l a s p e r a n z a è c h e v e n g a n o o r a r i c o n s e g n a t e a n c h e l e s a l m e d i c h i n o n c ’ è p i ù e c h e c i ò p o s s a r a p p r e s e n t a r e u n u l t e r i o r e p a s s o i n a v a n t i i n v i s t a d a l v e r t i c e d i S h a r m e l - S h e i k h c h e v e d r à p r e s e n t i s i a M a z e n c h e N e t a n y a h u " . C o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d M a t t e o R i c c i . " A d e s s o o c c o r r e i n c r e m e n t a r e g l i a i u t i u m a n i t a r i e r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a . L ’ E u r o p a d o v r à f a r s i g a r a n t e e d e s s e r e p r o t a g o n i s t a a f f i n c h é l a s o l u z i o n e ‘ d u e p o p o l i , d u e S t a t i ’ d i v e n t i f i n a l m e n t e r e a l t à ” , c o n c l u d e .