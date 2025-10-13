R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n a r r i v e r e i a d i r e c h e a r r i v a l a p a c e d o p o 3 0 0 0 a n n i , m a r i t e n g o q u e s t o u n g i o r n o s t o r i c o . C o n t e s t o T r u m p m a r i c o n o s c o c h e è u n s u o s u c c e s s o s t r a o r d i n a r i o . I b a m b i n i s m e t t o n o d i m o r i r e a G a z a e I s r a e l e d e v e r i e n t r a r e n e i s u o i c o n f i n i . Q u e s t a p a c e h a t a n t i p a d r i , T r u m p , i l g e n e r o K u s h n e r , i g i o v a n i l e a d e r r i f o r m i s t i a r a b i " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " S e c o n d o m e l o s t a t o p a l e s t i n e s e è p i ù v i c i n o - p r o s e g u e - m a r e s t a n o a n c o r a t a n t e i n c o g n i t e . P e r ò r i s p e t t o a u n m e s e f a è u n p a s s o i n a v a n t i e p o c a l e . L o v e d o c o m e u n s u c c e s s o d e l l a p o l i t i c a . S a r à d u r a , s a r à d i f f i c i l e e c i v u o l e i m p e g n o d i t u t t i , m a è u n p a s s o i m p o r t a n t i s s i m o v e r s o l a p a c e . S o n o c o m m o s s o , s o n o f e l i c e " . " S a r à i n t e r e s s a n t e c a p i r e s e T r u m p f a r à i l c o l p o g r o s s o c o n l a p a c e i n U c r a i n a " . " S u G a z a G i o r g i a M e l o n i n o n h a f a t t o e r r o r i , s i è c o m p o r t a t a i n m o d o i m p e c c a b i l e , i o c h e s o n o u n c r i t i c o n o n h o d e t t o n i e n t e . D o p o d i c h é , p e n s a r e c h e q u e s t a p a c e a r r i v i g r a z i e a l g o v e r n o i t a l i a n o è u n a b a r z e l l e t t a . E ' m o l t o p r o v i n c i a l e c o n s i d e r a r e c h e a r r i v i g r a z i e a l l e p r o t e s t e i n p i a z z a , m a a l l o s t e s s o m o d o l o è s o s t e n e r e c h e s i a m e r i t o d e l g o v e r n o i t a l i a n o . N o n h a t o c c a t o p a l l a c o m e t u t t i i g o v e r n i e u r o p e i " , c o n c l u d e .