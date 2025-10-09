R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a c c o r d o d i P a c e s i g l a t o n e l l a n o t t e è u n a c c o r d o s t o r i c o . L a p o l i t i c a p u ò f a r e ( a n c o r a ) l a d i f f e r e n z a . O s t a g g i l i b e r i , f i n e d e l l a g u e r r a , d u e p o p o l i d u e S t a t i . E p e r i b a m b i n i d e l l a T e r r a S a n t a s i a p r e u n a f i n e s t r a d i s p e r a n z a s t r a o r d i n a r i a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a t t e o R e n z i , p r o s e g u e n d o : " G r a z i e a c h i c i h a l a v o r a t o , d a W a s h i n g t o n f i n o a S h a r m , d a D o h a a T e l A v i v , d a R y a d a I s t a n b u l . C o m e d i c e i l S a l m o : “ D o m a n d a t e p a c e p e r G e r u s a l e m m e : s i a p a c e a c o l o r o c h e t i a m a n o ” . Q u e s t a è u n a n o t t e c h e p a s s e r à a l l a s t o r i a . S o n o c o m m o s s o f i n o a l l e l a c r i m e " .