G a z a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l r a p p r e s e n t a n t e d e l l a P a l e s t i n a p r e s s o l a L e g a A r a b a h a c h i e s t o a l a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d i t e n e r e u n a r i u n i o n e d i e m e r g e n z a , m e n t r e I s r a e l e p r o g e t t a d i o c c u p a r e G a z a C i t y e l ' i n t e r a e n c l a v e a s s e d i a t a e a v a n z a c o n i s u o i a t t a c c h i i n C i s g i o r d a n i a . L ' o b i e t t i v o è d i s c u t e r e " m e c c a n i s m i d ' a z i o n e a l i v e l l o a r a b o e i n t e r n a z i o n a l e p e r c o n t r a s t a r e i c r i m i n i i s r a e l i a n i , i m p e d i r n e l a c o n t i n u a z i o n e e p e r s e g u i r e i r e s p o n s a b i l i d i n a n z i a i m e c c a n i s m i d i g i u s t i z i a i n t e r n a z i o n a l e " , h a a f f e r m a t o i l r a p p r e s e n t a n t e p a l e s t i n e s e , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a W a f a . G l i s t a t i a r a b i d i t u t t a l a r e g i o n e , c o m p r e s a l ' A r a b i a S a u d i t a , h a n n o d e n u n c i a t o l a d e c i s i o n e d i I s r a e l e . I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i d i R i a d h a d i c h i a r a t o d i c o n d a n n a r e c a t e g o r i c a m e n t e l a " p e r s i s t e n z a d i I s r a e l e n e l c o m m e t t e r e c r i m i n i d i f a m e , p r a t i c h e b r u t a l i e p u l i z i a e t n i c a c o n t r o i l f r a t e l l o p o p o l o p a l e s t i n e s e " .