R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L i t e t r a i c o o r d i n a t o r i d e l l a F r e e d o m F l o t i l l a , c o n d i m i s s i o n i e a c c u s e p u b b l i c h e , p o i c h é l a c o m p o n e n t e i s l a m i c a t r o v a c h e g l i a t t i v i s t i L g b t p a r t e c i p a n t i a l l ' i n i z i a t i v a a b b i a n o ' v a l o r i d i v e r s i d a i n o s t r i ' . C o m e v o l e v a s i d i m o s t r a r e , l e c o n t r a d d i z i o n i d e l l ' e s t r e m i s m o d i s i n i s t r a v e n g o n o a l p e t t i n e . N o n o s t a n t e l e m o l t e p l i c i p r o v e d i s o d a l i t à c o n H a m a s , l a f l o t t i g l i a c o n t i n u a a s o s t e n e r e u n v i a g g i o c h e s i p r o p o n e d i p o r t a r e n e l l a S t r i s c i a a i u t i i r r i s o r i r i s p e t t o a q u e l l i c o n t i n u a t i v a m e n t e c o n s e g n a t i d a l l ' I t a l i a c o n l a c a m p a g n a d e l g o v e r n o M e l o n i ' F o o d f o r G a z a ' . P e g g i o , n o n è p r e v i s t o a l c u n p i a n o p e r m e t t e r e l e d o n a z i o n i i n s i c u r e z z a d a l l e m a n i d e l c o n t r a b b a n d o d i H a m a s , c o n c u i r i c a t t a l a p o p o l a z i o n e . C o n t i n u e r à q u e s t o s u p p o r t o a n c h e o r a c h e v e n g o n o d i s c r i m i n a t e p e r s o n e o m o s e s s u a l i ? " . L o s c r i v e s u i s o c i a l F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a .