R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a d u e a n n i d a l g i o r n o i n c u i t u t t o i l m o n d o , i n c l u s o c h i n o n v o l e v a v e d e r e , h a d o v u t o c o n s t a t a r e l ’ o d i o e l ’ o r r o r e d i c u i è c a p a c e l ’ i s l a m r a d i c a l e d i H a m a s . Q u e l 7 o t t o b r e d e l 2 0 2 3 n o n è s t a t o s u f f i c i e n t e m e n t e d o c u m e n t a t o c o m e f o r s e a v r e b b e d o v u t o , p e r p u d i c i z i a , p e r e v i t a r e l a v i s i o n e d i i m m a g i n i r a c c a p r i c c i a n t i a u n p u b b l i c o s e n s i b i l e , p e r n o n d a r e s o d d i s f a z i o n e a i t a g l i a g o l e t e r r o r i s t i a l g o v e r n o d i G a z a e n o n r i s c h i a r e t r i s t i e m u l a z i o n i . F a m i g l i e d i s t r u t t e , r a g a z z i t r u c i d a t i d u r a n t e u n c o n c e r t o , b a m b i n i d e c a p i t a t i o b r u c i a t i v i v i , d o n n e a m p u t a t e e d e t u r p a t e , a n z i a n i t r a s c i n a t i f u o r i d a i k i b b u t z e g i u s t i z i a t i . E p p u r e q u e l l a c a r n e f i c i n a i n d e g n a c h e h a f a t t o 1 2 0 0 m o r t i e o l t r e d u e c e n t o o s t a g g i , f u m a n d a t a i n d i r e t t a s a t e l l i t a r e i n f a v o r e d e l l e t e l e c a m e r e , p e r d i f f o n d e r e i l c r i m i n e c o n o r g o g l i o e c r u d e l t à " . C o s ì F a b i o R a m p e l l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " O g g i , a d u e a n n i e s a t t i d a q u e l l a a z i o n e d i g u e r r a c h e h a o r i g i n a t o u n a r i s p o s t a l e g i t t i m a m a s p r o p o r z i o n a t a p e r l i b e r a r e g l i o s t a g g i a n c o r a i n c a t e n e n e i c u n i c o l i d i G a z a , e s p r i m i a m o p i ù c h e m a i a m i c i z i a a l p o p o l o d i I s r a e l e c o n l ’ a u g u r i o c h e g l i i n c o n t r i p r e l i m i n a r i s u l p i a n o p r e s e n t a t o d a g l i U s a , s u p p o r t a t o a n c h e d a d e c i n e d i n a z i o n i a r a b e , p o r t i n o a l l a p a c e , a l l a f i n e d e l l e s o f f e r e n z e a G a z a , a l l a r e s t i t u z i o n e d e g l i o s t a g g i c h e a n c o r a n o n h a n n o r i a b b r a c c i a t o l a p r o p r i a f a m i g l i a . F a m a l e p e n s a r e c h e q u a l c u n o d e f i n i s c a i m p u n e m e n t e e i n p o m p a m a g n a i l 7 o t t o b r e ' G i o r n a t a d e l l a R e s i s t e n z a p a l e s t i n e s e ' , c o m e s t u p i s c e c h e c e r t i g u r u d e l l a s i n i s t r a i t a l i a n a p a r l i n o d i H a m a s c o m e d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e u m a n i t a r i a c h e a n d r e b b e ' c a p i t a ' … N o i n o n c a p i r e m o m a i l ’ u s o d e l l a v i o l e n z a c o m e s t r u m e n t o d i l o t t a p o l i t i c a " , c o n c l u d e .