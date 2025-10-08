R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s e d i c e n t e a v v o c a t a F r a n c e s c a A l b a n e s e , l a c u i c u l t u r a g i u r i d i c a è i n v e r s a m e n t e p r o p o r z i o n a l e a l s u o e q u i l i b r i o , f a r e b b e b e n e a t a c e r e , n o n p r i m a d i a v e r c h i e s t o s c u s a p e r l e s u e i n t e m e r a t e , l e p i ù r e c e n t i d e l l e q u a l i c o l p i s c o n o p e r f i n o l a s e n a t r i c e a v i t a L i l i a n a S e g r e . S a r e b b e r o t u t t a v i a u t i l i l e s u e d i m i s s i o n i d a l l a c a r i c a c h e r i v e s t e p e r c o n t o d e l l e N a z i o n i U n i t e , v i s t o c h e n o n r i s u l t a i n g r a d o d i o n o r a r l a a d o v e r e , u t i l i z z a n d o l a c o m e c l a v a c o n t r o c h i u n q u e a b b i a u n a v i s i o n e d i v e r s a d a l l a s u a . L a v i o l e n z a n o n s i e s p r i m e s o l o n e l l ’ e s p l i c i t a m o d a l i t à d e l l ’ e u r o t e p p i s t a S a l i s , m a c o n l ’ u s o v e e m e n t e e i n c o n t r o l l a t o d i p a r o l e i n c e n d i a r i e , d a c u i s p e s s o d i s c e n d o n o i n c e n d i a r i c o m p o r t a m e n t i " . C o s ì i n u n a n o t a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a " C i a u g u r i a m o c h e l a d o t t o r e s s a A l b a n e s e s c e n d a i n p o l i t i c a , v i s t e l e e n t u s i a s t i c h e a d e s i o n i c h e r i s c u o t e a s i n i s t r a , p r o v a n d o a s c a l a r e l a c l a u d i c a n t e c l a s s i f i c a d e l c a m p o l a r g o . C o n s i d e r a n d o i r i s u l t a t i e l e t t o r a l i d e l l e u l t i m e r e g i o n a l i , p i ù a s i n i s t r a v a l a s i n i s t r a e p i ù g l i i t a l i a n i s c e l g o n o i l c e n t r o d e s t r a " , c o n c l u d e .