D o h a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N e t a n y a h u s t a c o n d u c e n d o i l M e d i o O r i e n t e n e l c a o s e i l Q a t a r s t a r i v a l u t a n d o i l p r o p r i o r u o l o d i m e d i a t o r e e i l f u t u r o d i H a m a s n e l P a e s e " . L o h a d e t t o a l l a C n n i l p r i m o m i n i s t r o e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i d e l Q a t a r , M o h a m m e d b i n A b d u l r a h m a n A l T h a n i , c o m m e n t a n d o l ' a t t a c c o i s r a e l i a n o a D o h a e a g g i u n g e n d o c h e i l p r e m i e r i s r a e l i a n o d e v e e s s e r e " p r o c e s s a t o " . " N e t a n y a h u - h a a g g i u n t o A l T h a n i - h a f a t t o p e r d e r e t e m p o a l Q a t a r n e l s u o i m p e g n o n e l l a m e d i a z i o n e . C i s a r à u n a r i s p o s t a c h e s t i a m o v a l u t a n d o c o n i p a r t n e r d e l l a r e g i o n e . G l i u f f i c i a l i q a t a r i n i f e r i t i n e l l ' a t t a c c o i s r a e l i a n o s o n o i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e . L ' i n t e r a r e g i o n e d e l G o l f o è i n p e r i c o l o " .