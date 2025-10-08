D o h a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o n e c e s s a r i e " f o r t i g a r a n z i e i n t e r n a z i o n a l i s c r i t t e " p e r a s s i c u r a r e c h e I s r a e l e a d e m p i a a i p r o p r i o b b l i g h i . L o h a d e t t o i l p o r t a v o c e d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i d e l Q a t a r , M a j e d a l - A n s a r i , a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a s a u d i t a A l - A r a b i y a , a g g i u n g e n d o c h e i l Q a t a r v u o l e g a r a n t i r e c h e c i ò c h e è a t t u a l m e n t e i n f a s e d i n e g o z i a z i o n e i n E g i t t o – i l r i t o r n o d e g l i o s t a g g i , i l r i l a s c i o d e i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i e u n a p a u s a n e i c o m b a t t i m e n t i – p o r t e r à a l r i t i r o d i I s r a e l e d a G a z a , a l l ' i n g r e s s o d i m a g g i o r i a i u t i e a l l a f i n e d e f i n i t i v a d e l l a g u e r r a .