D o h a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r i m o m i n i s t r o d e l Q a t a r h a d i c h i a r a t o c h e l ' a t t a c c o i s r a e l i a n o a D o h a c o n t r o H a m a s h a d i s t r u t t o o g n i s p e r a n z a p e r g l i o s t a g g i a G a z a , m e n t r e h a c h i e s t o c h e i l s u o o m o l o g o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u v e n g a " a s s i c u r a t o a l l a g i u s t i z i a " . " P e n s o c h e c i ò c h e N e t a n y a h u h a f a t t o i e r i a b b i a s e m p l i c e m e n t e u c c i s o o g n i s p e r a n z a p e r q u e g l i o s t a g g i " , h a d e t t o a l l a C n n i l p r i m o m i n i s t r o S h e i k h M o h a m m e d b i n A b d u l r a h m a n A l T h a n i .