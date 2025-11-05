T e l A v i v , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x p r o c u r a t o r e g e n e r a l e m i l i t a r e Y i f a t T o m e r - Y e r u s h a l m i r i m a r r à i n d e t e n z i o n e a l m e n o f i n o a v e n e r d ì . L o h a s t a b i l i t o i l t r i b u n a l e d i T e l A v i v , d o p o c h e s i s a r e b b e r o r a f f o r z a t i i s o s p e t t i s u l l a s u a p r e s u n t a o s t r u z i o n e a l l a g i u s t i z i a . T o m e r - Y e r u s h a l m i è s t a t a a r r e s t a t a q u e s t a s e t t i m a n a c o n l ' a c c u s a d i a v e r t e n t a t o d i o s t a c o l a r e u n ' i n d a g i n e s u l l a f u g a d i n o t i z i e d i u n v i d e o c h e m o s t r a v a s o l d a t i d e l l ' I d f c h e p r e s u m i b i l m e n t e a b u s a v a n o d i u n d e t e n u t o a S d e T e i m a n . L a p o l i z i a h a a n c h e a r r e s t a t o l ' e x p r o c u r a t o r e c a p o m i l i t a r e , i l c o l o n n e l l o M a t a n S o l o m o s h , c o n l ' a c c u s a d i a v e r a i u t a t o T o m e r - Y e r u s h l a m i a o s t a c o l a r e l ' i n d a g i n e .