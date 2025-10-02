R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l e p a r o l e o f f e n s i v e r i v o l t e a l l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ o r d i n e , i l C o m u n e d i S a s s a r i d o v r e b b e r i t i r a r e l a d e c i s i o n e d i c o n s e g n a r e l e c h i a v i d e l l a c i t t à a l l a d o t t o r e s s a A l b a n e s e . G l i u o m i n i e l e d o n n e i n d i v i s a n o n p o s s o n o e s s e r e b e r s a g l i o d i a t t a c c h i e , a l t e m p o s t e s s o , v e d e r p r e m i a t i i l o r o d e t r a t t o r i . A l o r o v a l a n o s t r a t o t a l e s o l i d a r i e t à , i l p i e n o s o s t e g n o e l a f i d u c i a p e r i l l a v o r o s v o l t o q u o t i d i a n a m e n t e a t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i . I l s i n d a c o n o n r i p e t a l ’ e r r o r e g i à c o m m e s s o a R e g g i o E m i l i a , c h e h a g e n e r a t o i m b a r a z z o e p o l e m i c h e . N o n t r a s f o r m i u n g e s t o s i m b o l i c o i n p r o p a g a n d a p o l i t i c a , s a r e b b e u n a t t o d i v i s i v o e i r r i s p e t t o s o v e r s o c h i s e r v e l o S t a t o c o n d e d i z i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a B a r b a r a P o l o .