T e l A v i v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a p o l i z i a i s r a e l i a n a h a a r r e s t a t o s e i p e r s o n e d u r a n t e u n a p r o t e s t a d i s i n i s t r a f u o r i d a g l i s t u d i d i u n i m p o r t a n t e t e l e g i o r n a l e a N e v e I l a n , v i c i n o a G e r u s a l e m m e , s e c o n d o u n g r u p p o d i a v v o c a t i c h e r a p p r e s e n t a i m a n i f e s t a n t i a n t i g o v e r n a t i v i d e t e n u t i . L o r e n d e n o t o i l T i m e s o f I s r a e l . L e f o r z e d e l l ' o r d i n e h a n n o a r r e s t a t o a n c h e u n g i o v a n e n e l l a c i t t à a r a b a s e t t e n t r i o n a l e d i U m m a l - F a h m p e r a v e r s v e n t o l a t o u n a b a n d i e r a p a l e s t i n e s e d u r a n t e u n a p r o t e s t a d i d e c i n e d i p e r s o n e " c o n t r o l a g u e r r a d i a n n i e n t a m e n t o e l a p o l i t i c a d i f a m e f o r z a t a " a G a z a , r i p o r t a i l s i t o d i n o t i z i e i n l i n g u a a r a b a A r a b 4 8 . I s e i s o n o s t a t i p o r t a t i a l l a s t a z i o n e d i p o l i z i a d i H a r e l a M e v a s e r e t Z i o n , a f f e r m a i l P r o t e s t D e t a i n e e L e g a l S u p p o r t F r o n t .