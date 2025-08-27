M a d r i d , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l r e g i s t a P e d r o A l m o d ó v a r h a c h i e s t o a l g o v e r n o s p a g n o l o d i r o m p e r e t u t t e l e r e l a z i o n i d i p l o m a t i c h e e c o m m e r c i a l i c o n I s r a e l e a c a u s a d e l " g e n o c i d i o " i n a t t o a G a z a , i n v i t a n d o i l p r i m o m i n i s t r o s o c i a l i s t a P e d r o S a n c h e z a " c o n v i n c e r e " i s u o i a l l e a t i e u r o p e i a f a r e l o s t e s s o . " S o n o P e d r o A l m o d ó v a r , r e g i s t a c i n e m a t o g r a f i c o , e c h i e d o a l n o s t r o g o v e r n o d i i n t e r r o m p e r e l e r e l a z i o n i d i p l o m a t i c h e , c o m m e r c i a l i e d i q u a l s i a s i a l t r o t i p o c o n l o S t a t o d i I s r a e l e i n s e g n o d i r i p u g n a n z a p e r i l g e n o c i d i o c h e s t a p e r p e t r a n d o c o n t r o i l p o p o l o d i G a z a s o t t o g l i o c c h i d e l m o n d o i n t e r o " , h a d i c h i a r a t o i l r e g i s t a s p a g n o l o i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u l l ' a c c o u n t I n s t a g r a m d e l l a s u a c a s a d i p r o d u z i o n e ' E l d e s e o ' . I l r e g i s t a d i ' T u t t o s u m i a m a d r e ' e ' D o n n e s u l l ' o r l o d i u n a c r i s i d i n e r v i ' s i e r a g i à e s p r e s s o s u l c o n f l i t t o , f i r m a n d o , c o m e a l t r i a r t i s t i s p a g n o l i t r a c u i J a v i e r B a r d e m , u n a l e t t e r a c h e c o n d a n n a v a i l " s i l e n z i o " s u l " g e n o c i d i o " a G a z a , p u b b l i c a t a a m a r g i n e d e l F e s t i v a l d i C a n n e s a m a g g i o .