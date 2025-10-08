R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a u r a B o l d r i n i , G i u s e p p e P r o v e n z a n o , E n z o A m e n d o l a e A r t u r o S c o t t o h a n n o p r o m o s s o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e a l m i n i s t r o T a j a n i , s o t t o s c r i t t a d a 4 0 d e p u t a t e e d e p u t a t i d e l g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o d e l l a C a m e r a , p e r f a r e l u c e s u l l a v i c e n d a d e l l a ' G l o b a l S u m u d F l o t i l l a ' . I n p a r t i c o l a r e - s i l e g g e i n u n a n o t a - s i c h i e d e a l G o v e r n o d i c h i a r i r e s e i n t e n d a c o n d a n n a r e l e a g g r e s s i o n i , g l i a t t a c c h i e i l s e q u e s t r o i l l e g a l e a v v e n u t o i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i e i l t r a t t a m e n t o i n u m a n o e v i o l e n t o d a p a r t e d e l l a p o l i z i a i s r a e l i a n a a i d a n n i d e l l e a t t i v i s t e e d e g l i a t t i v i s t i d e l l a F l o t i l l a , i n p a r t i c o l a r e d e i 4 5 i t a l i a n i p r e s e n t i " . " L e d e m o c r a t i c h e e i d e m o c r a t i c i c h i e d o n o i n o l t r e a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i d i s a p e r e q u a l e s i a i l d e s t i n o d e g l i a i u t i t r a s p o r t a t i e d e l l e i m b a r c a z i o n i s e q u e s t r a t e e c o s a i n t e n d a f a r e p e r r e c u p e r a r l i . I n o l t r e n o n s i c o m p r e n d e s u l l a b a s e d i q u a l i i n f o r m a z i o n i e c o n q u a l i f i n a l i t à i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , n e l l a s u a r e p l i c a d u r a n t e l e c o m u n i c a z i o n i a l P a r l a m e n t o d e l l a s c o r s a s e t t i m a n a , r i f e r e n d o s i a l l a n a v e K a r m a s u c u i n a v i g a v a n o i p a r l a m e n t a r i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , a b b i a d i c h i a r a t o u n a c o s a p o i r i v e l a t a s i n o n v e r a , o s s i a c h e l a l o r o i m b a r c a z i o n e s i e r a s t a c c a t a a n t i c i p a t a m e n t e d a l l a F l o t i l l a , g e t t a n d o d i s c r e d i t o s u l l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e a l l ’ i n i z i a t i v a u m a n i t a r i a . I l g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o d i M o n t e c i t o r i o c h i e d e a l G o v e r n o d i r i s p o n d e r e a q u e s t o a t t o d i s i n d a c a t o i s p e t t i v o c o n l a m a s s i m a u r g e n z a " , c o n c l u d e l a n o t a .