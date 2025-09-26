R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a s o n o i m p o r t a n t i s s i m e , r i c o n o s c o n o l ’ a l t o v a l o r e d e l l a m i s s i o n e e , a n c o r a u n a v o l t a , r i n n o v a n o l a c o n d a n n a p e r l e d i s u m a n e s o f f e r e n z e c h e s u b i s c e l a p o p o l a z i o n e d i G a z a . C o n d i v i d i a m o i l s u o a p p e l l o a r a c c o g l i e r e l a d i s p o n i b i l i t à d e l P a t r i a r c a t o L a t i n o d i G e r u s a l e m m e a u n a m e d i a z i o n e c h e c o n s e n t a d i c o n s e g u i r e i l p r i m a r i o o b i e t t i v o u m a n i t a r i o d e l l a m i s s i o n e " . C o s ì P e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .