R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l l a v i g i l i a d e l l e c o m u n i c a z i o n i i n P a r l a m e n t o s u G a z a d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , l ' a t t e g g i a m e n t o i n a u l a d e l l e f o r z e p o l i t i c h e è a n c o r a i n v i a d i d e f i n i z i o n e . S o n o d i v e r s i i p i a n i c h e s i i n t e r s e c a n o . C ' è l a q u e s t i o n e d e l r i c o n o s c i m e n t o ' c o n d i z i o n a t o ' d e l l a P a l e s t i n a , p r o p o s t a a v a n z a t a n e i g i o r n i s c o r s i d a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , g i à r e s p i n t a d a l l e o p p o s i z i o n i . C ' è l a q u e s t i o n e d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a c h e s i s t a a v v i c i n a n d o d i o r a i n o r a a G a z a . N o n s i s a c o s a p o t r e b b e a c c a d e r e n e l l e p r o s s i m e o r e . E r e s t a n o f o r t i l e t e n s i o n i t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e s u l l a m i s s i o n e . A n c h e o g g i M e l o n i è t o r n a t a a d e f i n i r e " i r r e s p o n s a b i l i " g l i a t t i v i s t i c h e i n s i s t o n o " m e n t r e c ' è u n n e g o z i a t o d i p a c e . F o r s e l e s o f f e r e n z e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e n o n e r a n o l a p r i o r i t à " . E c c o l ' a l t r o p u n t o . I l n e g o z i a t o d i p a c e , i l p i a n o T r u m p s u c u i l a p r e m i e r h a c h i e s t o u n v o t o " c o m p a t t o " i n P a r l a m e n t o . S u q u e s t ' u l t i m o p u n t o , a d i f f e r e n z a d e g l i a l t r i , l e d i s t a n z e p o t r e b b e r o e s s e r e m e n o m a r c a t e . I r i f o r m i s t i P d g i à d a i e r i s i s o n o e s p r e s s i a f a v o r e d e l p i a n o : " P u ò e s s e r e u n p a s s a g g i o v e r s o l a p a c e " , h a d e t t o L o r e n z o G u e r i n i . U n a s t r a d a p o s s i b i l e p o t r e b b e e s s e r e q u e l l a d e l l ' a s t e n s i o n e . " D i c e r t o , n o n c i s a r à u n v o t o a f a v o r e . A s t e n e r c i ? V a l u t i a m o , v e d i a m o c h e s u c c e d e " , d i c e u n d i r i g e n t e d i A v s . " I n q u e l p i a n o m a n c a n o t a n t e c o s e , m a è u n p r i m o p a s s o a v a n t i v e r s o l a t r e g u a " , s i o s s e r v a t r a i p a r l a m e n t a r i d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a . " V e d i a m o c o s a s c r i v e l a m a g g i o r a n z a n e l l a s u a r i s o l u z i o n e " , s i f a s a p e r e d a i 5 S t e l l e . I n t a n t o p e r t e n t a r e u n a v i a b i p a r t i s a n , A z i o n e f a r à u n a s u a r i s o l u z i o n e i n c u i c i s a r à u n u n i c o p u n t o : i l s o s t e g n o a l p i a n o T r u m p . " C o s ì s i p u ò u n i r e i l P a r l a m e n t o . P d , M 5 S e A v s v o t a n o c o n t r o u n p i a n o c h e è s t a t o a p p r o v a t o d a l l ' U e , d a S a n c h e z , d a l l ' A n p ? M i s e m b r a i m p r o b a b i l e " , l a t e s i d i u n d i r i g e n t e d i A z i o n e . P d , M 5 s e A v s i n t a n t o s t a n n o l o r o l a v o r a n d o a u n a l o r o r i s o l u z i o n e c o m u n e c h e s p a z i e r à d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a a l l a F l o t i l l a . " E ' i n c o r s o u n l a v o r o p e r a r m o n i z z a r e l e d i v e r s e s e n s i b i l i t à e a r r i v a r e a u n a p o s i z i o n e p o l i t i c a u n i t a r i a " , s i s p i e g a . A n c h e l a m a g g i o r a n z a è a l l e p r e s e c o n l a p r o p r i a r i s o l u z i o n e . T u t t a v i a , n o n s i e s c l u d e - s e b b e n e i m p r o b a b i l e - c h e a l l a f i n e l e r i s o l u z i o n i d i m a g g i o r a n z a p o s s a n o e s s e r e d u e . U n a a r t i c o l a t a s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a c o n l e d u e c o n d i z i o n i p o s t e d a M e l o n i ( i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e l ' e s c l u s i o n e d i H a m a s d a q u a l s i a s i f u t u r o g o v e r n o p a l e s t i n e s e ) c o n u n p a s s a g g i o a n c h e s u l l a F l o t i l l a . U n ' a l t r a ' s e c c a ' s u l p i a n o T r u m p . C o s ì d a m e t t e r e l e o p p o s i z i o n i d a v a n t i a l l a n e c e s s i t à d i u n a p r e s a d i p o s i z i o n e . C ' è t e m p o , c o m u n q u e . L e r i s o l u z i o n i v a n n o p r e s e n t a t e d o m a n i m a t t i n a , d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d i T a j a n i p r e v i s t e a l l e 9 e 3 0 a M o n t e c i t o r i o . C ' è t u t t a u n a n o t t e , e d i n m e z z o q u e l l o c h e p o t r e b b e a c c a d e r e a l l a F l o t i l l a .