R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e n t e n d o i l s u o i n t e r v e n t o m i n i s t r o , s e m b r a n o n c i s i a u n p r o b l e m a d i c o n s e g n a e d i s t r i b u z i o n e d e g l i a i u t i u m a n i t a r i a a G a z a . R i t e n e t e c h e n o n c i s i a u n p r o b l e m a d i f a m e a G a z a ? I o c r e d o c i s i a e p e n s o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o a b b i a a b b a s s a t o l a t e s t a c o n i l g o v e r n o i s r a e l i a n o " , s e n z a I s r a e l e " l ì n o n e n t r a n i e n t e e q u e s t o n o n è u n c o r r i d o i o u m a n i t a r i o , è u n ' a l t r a c o s a " . C o s ì S t e f a n o P a t u a n e l l i d e l M 5 s i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o a l S e n a t o , d o p o l e c o m u n i c a z i o n i s u G a z a d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " D i r e c h e q u e l l o c h e s u c c e d e a G a z a è f i g l i o d e l 7 o t t o b r e n o n p r e n d e a t t o c h e d a l 2 0 0 6 è u n c a r c e r e a c i e l o a p e r t o " . " I l s u b s t r a t o d e l p i a n o T r u m p è u n a v i s i o n e o c c i d e n t a l e d e l m o n d o " , " i l r i c a t t o d i d i r e o a c c e t t a t e i l p i a n o o G a z a v i e n e r a s a a l s u o l o n o n f a p a r t e d e i p r i n c i p i c o n d i v i s i b i l i , c o m e n o n c i t a r e l a C i s g i o r d a n i a e l ' i l l e g a l i t à d e i c o l o n i . M a c r e d o c h e q u a l s i a s i c o s a p o s s a f a r f a r e u n p a s s o a v a n t i p e r l a f i n e d e l g e n o c i d i o n o n p o s s a n o n e s s e r e p r e s o i n c o n s i d e r a z i o n e " , c o n c l u d e .