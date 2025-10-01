R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s o c h e d e f i n i r e v e r g o g n o s e l e p a r o l e d i G i o r g i a M e l o n i , c h e a n c h e i n q u e s t o m o m e n t o h a d i c h i a r a t o c h e e v i d e n t e m e n t e l a m i s s i o n e u m a n i t a r i a n o n a v r e b b e a c u o r e l e s o f f e r e n z e d e i p a l e s t i n e s i . È q u a l c o s a c h e a c c a d e s o l o i n q u e s t o P a e s e , p e r c h é n e g l i s t e s s i m i n u t i i l P r e s i d e n t e S á n c h e z h a r i c o r d a t o a t u t t i q u a l è l o s c o p o e l o s p i r i t o d i q u e s t a m i s s i o n e : p o r t a r e g l i a i u t i c h e n o n r i e s c o n o a d a r r i v a r e a t t r a v e r s o i c o r r i d o i u m a n i t a r i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o M 5 s a l S e n a t o S t e f a n o P a t u a n e l l i , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a o r g a n i z z a t a d a l l a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a d e l ' G l o b a l M o v e m e n t T o G a z a ' . " O g g i g l i a i u t i p o s s o n o a r r i v a r e a G a z a s o l t a n t o a t t r a v e r s o I s r a e l e - p r o s e g u e - e v e n g o n o d i s t r i b u i t i e s c l u s i v a m e n t e i n b a s e a l l e d e c i s i o n i e a l l e s c e l t e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o . A b b i a m o v i s t o c o m e v i e n e t r a t t a t a l a q u e s t i o n e d e g l i a l i m e n t i e n e r g e t i c i p e r i b a m b i n i : i p a c c h i g i à p r o n t i v e n g o n o s p a c c h e t t a t i , v e n g o n o t o l t i i b i s c o t t i , i l m i e l e e t u t t i q u e i n u t r i e n t i e s s e n z i a l i p e r l a c r e s c i t a d e i b a m b i n i p a l e s t i n e s i " . " R i b a d i s c o : s o l o i n I t a l i a c ’ è q u e s t o t e n t a t i v o d i d e l e g i t t i m a r e u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a c h e v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d i t a n t e d o n n e e t a n t i u o m i n i . C r e d o s i a i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e q u e s t o : e s i s t e u n o S t a t o , I s r a e l e , c h e s t a v i o l a n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . E l a d o m a n d a c h e t u t t i d o v r e m m o p o r c i è l a s e g u e n t e : p e r c h é m a i d o n n e e u o m i n i s u b a r c h e a v e l a , c h e t r a s p o r t a n o c i b o e a i u t i p e r u n a p o p o l a z i o n e c h e s o f f r e , d o v r e b b e r o e s s e r e c o n s i d e r a t i u n p e r i c o l o ? N o n c ’ è a l c u n m o t i v o p e r c h é c i ò a c c a d a " , c o n c l u d e .