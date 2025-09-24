R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a d e l l a M e l o n i s u l l a m o z i o n e è u n a s u p e r c a z z o l a . N e i s o n d a g g i d ' o p i n i o n e , s e g u a r d i a m o l e p r i n c i p a l i q u e s t i o n i , s i c u r e z z a , e c o n o m i a , v e d i a m o c h e p i ù o m e n o l ' e l e t t o r a t o r i f l e t t e i n q u a l c h e m o d o i r a p p o r t i d i f o r z a . L a P a l e s t i n a è u n t e m a c h e , a n c h e p e r l ' e v i d e n z a d e i f a t t i , e n t r a a n c h e n e l l ' e l e t t o r a t o d i c e n t r o d e s t r a " . C o s ì A n d r e a O r l a n d o a T a g a d à s u L a 7 . " I o c r e d o c h e G i o r g i a M e l o n i , c h e s u q u e s t o t e m a è m o l t o a t t e n t a , i n c o m i n c i a p o r s i i l p r o b l e m a d i c o m e s i t o g l i e d a u n a p o s i z i o n e c h e è d i n e t t o r i f i u t o a q u a l u n q u e r a g i o n a m e n t o s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e e f a q u e s t a p r o p o s t a . N a t u r a l m e n t e l e i s i t r o v a t r a d u e f u o c h i p e r c h é c ' è l ' o p i n i o n e p u b b l i c a d a u n a p a r t e e p o i c ' è i l s u o p r i n c i p a l e r i f e r i m e n t o , c h e è D o n a l d T r u m p . E s i b a r c a m e n a . B a r c a m e n a r s i p e r ò n o n è u n a l i n e a d i p o l i t i c a e s t e r a " .