R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n c a n z a d i c i b o a G a z a è s t a t a u n ' a r m a u t i l i z z a t a d a I s r a e l e d a l l ' i n i z i o d i q u e s t a v i c e n d a . S o n o s t a t o a m a r z o d e l l o s c o r s o a n n o a l v a l i c o d i R a f a h e g i à c ' e r a n o m i g l i a i a d i c a m i o n f e r m i c h e n o n e n t r a v a n o . Q u e l l o c h e n o i s t i a m o v e d e n d o o g g i i n q u a l c h e m o d o r i c h i a m a v i c e n d e c h e a b b i a m o g i à v i s t o : q u a n d o s i a v v i c i n a l a p o s s i b i l i t à d e l d i a l o g o , i n q u e s t o m o d o i n e d i t o , e n t r a n o i n c a m p o i s i g n o r i d e l l a g u e r r a , q u e l l i c h e h a n n o c o s t r u i t o s u l c o n f l i t t o l e r e n d i t e . H a m a s d a u n a p a r t e , m a d a l l ' a l t r a p a r t e a n c h e c h i è a l g o v e r n o d i I s r a e l e c h e n e l l o s t a t o p e r m a n e n t e d i g u e r r a h a c o s t r u i t o l a p r o p r i a f o r z a p o l i t i c a " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d , A n d r e a O r l a n d o , a T a g a d a ' s u L a 7 . " S i c a p i s c e m e g l i o p e r c h é u n a p a r t e d e l l a d e s t r a i s r a e l i a n a a b b i a t i f a t o p e r H a m a s a l l ' i n t e r n o d e l m o n d o p a l e s t i n e s e , p e r c h é a l l a f i n e s i t e n g o n o . L ' i d e a d i u n ' a s s e t t o n u o v o m e t t e i n d i s c u s s i o n e l e r e n d i t e p o l i t i c h e d a u n a p a r t e e d a l l ' a l t r a . I l p r o b l e m a è c h e m e n t r e n e l c a m p o p a l e s t i n e s e , n o n v o r r e i e s s e r e t r o p p o o t t i m i s t a , s i p o s s o n o i n t r a v e d e r e i n q u a l c h e m o d o i p o t e s i a l t e r n a t i v e a q u e l l a d i u n a l e a d e r s h i p d i H a m a s , i n q u e l l a i s r a e l i a n a c o n t i n u a a d e s s e r c i u n a c e n t r a l i t à d i N e t a n y a h u , c h e a n z i è d i v e n t a t o a n c o r a p i ù f o r t e . C i s a r à u n a l t r o N e t a n y a h u , d o p o q u e l l o c h e h a p r o d o t t o q u e s t i e f f e t t i c o n 6 0 m i l a m o r t i ? E ' l e c i t o d u b i t a r n e . E ' v e r o c h e a n c h e i p r o t a g o n i s t i d e g l i a c c o r d i p r e c e d e n t i e r a n o s t a t i p r o t a g o n i s t i d e l l e g u e r r e c o n t r o g l i a r a b i , p e r ò s t i a m o p a r l a n d o d i u n l i v e l l o u n p o ' d i v e r s o " . " H a m a s è l a p e r c h é i n m o l t i l o h a n n o v o l u t o , i q u a t a r i n i l i h a n n o f i n a n z i a t i , g l i i s r a e l i a n i s a p e v a n o c h e c ' e r a q u e s t o s o s t e g n o e h a n n o p u n t a t o s u l f a t t o c h e c i f o s s e u n a d i f f e r e n z i a z i o n e t r a l ' a s s e t t o d i G a z a e l ' a s s e t t o d e l l a C i s g i o r d a n i a p e r d i v i d e r e i l p o p o l o p a r e s t i n e s e . E d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a n e s s u n o o g g i p u ò s o r p r e n d e r s i d i c h e c o s a s i a H a m a s c h e o g g i è s i c u r a m e n t e u n o d e i p r o b l e m i . C o n t e m p o r a n e a m e n t e , p e r ò , i n q u e s t o m o m e n t o g l i v i e n e r i c o n o s c i u t o u n r u o l o . Q u e s t o l o s t a f a c e n d o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i " . " M i s e m b r a c h e l a t e s i c h e o g g i s i s t a a f f e r m a n d o n e l l a d e s t r a i t a l i a n a - a g g i u n g e O r l a n d o - è c h e p e r r i s p o n d e r e a c h i d i c e v a c h e q u a l c h e r u o l o l o h a n n o a v u t o a n c h e i p a e s i c h e s i s o n o m o s s i a l i v e l l o e u r o p e o , s u l r i c o n o s c i m e n t o , l e p i a z z e , i l m o v i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e , l a r i s p o s t a s e m b r a c h e s i a q u e s t a : a b b i a m o a v u t o m o l t o p i ù p e s o n o i p e r c h é s i a m o s t a t i a s s o l u t a m e n t e z i t t i . Q u e s t o m i s e m b r a r i v e n d i c h i n o , i l s i l e n z i o " . " N o n h o c a p i t o q u a l e s i a s t a t o q u e s t o l a v o r o p e r c h é i o n o n h o c a p i t o s e T a j a n i a b b i a i n c o n t r a t o H a m a s , s e è s t a t o i n T u r c h i a , s e h a p a r l a t o c o n H e z b o l l a h , n o n s i c a p i s c e q u a l s i a s t a t o i l r u o l o c h e è s t a t o s v o l t o n e l c o r s o d i q u e s t e s e t t i m a n e . M i v i e n e i n m e n t e u n a c o s a : K i s s i n g e r d i c e v a c h e e s s e r e n e m i c i d e g l i S t a t i U n i t i è p e r i c o l o s o , m a e s s e r e t r o p p o a m i c i e ' l e t a l e . D a l p u n t o d i v i s t a d e l l a r i l e v a n z a c h i s i s c h i a c c i a t o t a l m e n t e s u g l i S t a t i U n i t i , a l l a f i n e n o n e ' n e a n c h e u t i l e a g l i S t a t i U n i t i " .