Il Cairo, 15 ott. (Adnkronos/Afp) - Israele dovrebbe aprire immediatamente i valichi di frontiera verso Gaza per gli aiuti umanitari, come parte dell'accordo di cessate il fuoco fra Israele e Hamas. Lo ha detto all'Afp, parlando al Cairo, il responsabile umanitario delle Nazioni Untire Tom Fletcher, aggiungendo che questo "dovrebbe accadere ora. Vogliamo che accada immediatamente come parte di questo accordo".
Mo: Onu, 'Israele dovrebbe aprire immediatamente valichi frontiera con Gaza'
15 ottobre, 2025 • 15:36