G i n e v r a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o 1 2 7 c i v i l i s o n o s t a t i u c c i s i n e g l i a t t a c c h i d e l l e I d f i n L i b a n o d o p o i l c e s s a t e i l f u o c o d i q u a s i u n a n n o f a . L o h a r i f e r i t o d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a G i n e v r a l ' A l t o c o m m i s s a r i a t o d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i d i r i t t i u m a n i , c h i e d e n d o u n ' i n d a g i n e e i l r i s p e t t o d e l l a t r e g u a . " A q u a s i u n a n n o d a l c e s s a t e i l f u o c o c o n c o r d a t o t r a L i b a n o e I s r a e l e , c o n t i n u i a m o a d a s s i s t e r e a c r e s c e n t i a t t a c c h i d a p a r t e d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , c h e h a n n o c a u s a t o l ' u c c i s i o n e d i c i v i l i e l a d i s t r u z i o n e d i o b i e t t i v i c i v i l i i n L i b a n o , i n s i e m e a l l e a l l a r m a n t i m i n a c c e d i u n ' o f f e n s i v a p i ù a m p i a e i n t e n s i f i c a t a " , h a a f f e r m a t o T h a m e e n A l - K h e e t a n , p o r t a v o c e d e l l ' u f f i c i o d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i d i r i t t i u m a n i , a g g i u n g e n d o c h e i l n u m e r o i n c l u d e i d e c e s s i v e r i f i c a t i , m a c h e r e a l e p o t r e b b e e s s e r e p i ù a l t o .