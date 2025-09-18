G i n e v r a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' o f f e n s i v a d i t e r r a d i I s r a e l e n e l n o r d d i G a z a h a l a s c i a t o g l i o s p e d a l i g i à s o v r a f f o l l a t i " s u l l ' o r l o d e l c o l l a s s o " . L o h a d i c h i a r a t o i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e M o n d i a l e d e l l a S a n i t à , c h i e d e n d o l a " f i n e d i q u e s t e c o n d i z i o n i d i s u m a n e " . " L ' i n c u r s i o n e m i l i t a r e e g l i o r d i n i d i e v a c u a z i o n e n e l n o r d d i G a z a s t a n n o p r o v o c a n d o n u o v e o n d a t e d i s f o l l a m e n t i , c o s t r i n g e n d o l e f a m i g l i e t r a u m a t i z z a t e a t r a s f e r i r s i i n u n ' a r e a s e m p r e p i ù p i c c o l a e i n a d a t t a a l l a d i g n i t à u m a n a " , h a a f f e r m a t o T e d r o s A d h a n o m G h e b r e y e s u s s u X , a v v e r t e n d o c h e " g l i o s p e d a l i , g i à s o v r a f f o l l a t i , s o n o s u l l ' o r l o d e l c o l l a s s o , m e n t r e l ' e s c a l a t i o n d e l l a v i o l e n z a b l o c c a l ' a c c e s s o e i m p e d i s c e a l l ' O m s d i c o n s e g n a r e f o r n i t u r e s a l v a v i t a " .