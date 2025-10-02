R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - V i a l i b e r a d e l l a C a m e r a a l l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e d a l l a m a g g i o r a n z a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , r e l a t i v e a l l a s i t u a z i o n e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . C o n 1 8 2 v o t i f a v o r e v o l i ( c o m p r e s i A z i o n e e P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o ) e 1 0 1 a s t e n u t i è p a s s a t o i l d o c u m e n t o c h e m a n i f e s t a a p p o g g i o p e r i l p i a n o d i p a c e U s a . L ' a l t r a r i s o l u z i o n e p r e s e n t a t a d a l c e n t r o d e s t r a h a o t t e n u t o i n v e c e 1 7 5 s ì , 1 0 8 n o e 7 a s t e n u t i . S t o p p e r i l d o c u m e n t o p r e s e n t a t o d a P d , M 5 S e A V S , b o c c i a t o c o n 1 6 8 n o , 1 0 8 s ì e 1 0 a s t e n u t i . A p p r o v a t a a n c h e l a r i s o l u z i o n e d i I t a l i a v i v a c o n 1 8 1 f a v o r e v o l i e 1 0 5 a s t e n u t i . I n f i n e è s t a t a a p p r o v a t a p a r t e d e l l a r i s o l u z i o n e d i P i ù E u r o p a c o n 1 8 2 a f a v o r e e 1 0 6 a s t e n u t i , b o c c i a t a i n v e c e n e l p u n t o q u a t t r o d e l d i s p o s i t i v o e n e l l e p r e m e s s e , r i s p e t t i v a m e n t e , c o n 1 6 8 n o , 1 1 3 a s t e n u t i e 9 s ì e c o n 1 7 1 n o , 1 0 9 a s t e n u t i e 8 s ì .