R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e n o t i z i e c h e a r r i v a n o d a G a z a s o n o o g n i o r a p i ù d r a m m a t i c h e . L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e g u a r d a c o n a n g o s c i a e p r e o c c u p a z i o n e a q u e l l o c h e s i c o n f i g u r a c o m e i l c o l p o p i ù d u r o a u n a p o p o l a z i o n e s t r e m a t a d a b o m b a r d a m e n t i , f a m e e v i o l e n z e . N e s s u n o p u ò v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e . I n p r i m i s i g o v e r n i " . C o s ì i n u n a n o t a i c a p i g r u p p o d i o p p o s i z i o n e a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i C h i a r a B r a g a ( P d ) , R i c c a r d o R i c c i a r d i ( M 5 s ) , L u a n a Z a n e l l a ( A v s ) , M a t t e o R i c h e t t i ( A z i o n e ) , R i c c a r d o M a g i ( + E u r o p a ) . " P e r q u e s t o c o m e c a p i g r u p p o d i o p p o s i z i o n e c h i e d i a m o a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i d i v e n i r e i n A u l a p e r c o m u n i c a z i o n i u f f i c i a l i s u l l e i n i z i a t i v e c h e i n t e n d e p r e n d e r e . A b b i a m o n o n s o l o i l d o v e r e m o r a l e , m a a n c h e l ' o b b l i g o g i u r i d i c o d i f e r m a r e l ’ a t t a c c o a l l a S t r i s c i a . S e r v o n o a z i o n i c o n c r e t e , s a n z i o n i d u r i s s i m e , l a s o s p e n s i o n e d i o g n i a c c o r d o . C h i e d i a m o d i c o n v o c a r e l ' a m b a s c i a t o r e i s r a e l i a n o p e r e s p r i m e r e c o n d a n n a f o r m a l e , c o m u n i c a r e l e n o s t r e d e c i s i o n i , t r a c u i i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o s t a t o d i P a l e s t i n a . E c h e u n a t t a c c o a l l a F l o t i l l a v e r r à c o n s i d e r a t o u n a t t a c c o a l l ’ I t a l i a . C o n c o l p e v o l e r i t a r d o , l ' E u r o p a s i è s v e g l i a t a d a l l ' i m m o b i l i s m o a n n u n c i a n d o m i s u r e c o n t r o i l g o v e r n o i s r a e l i a n o . I l g o v e r n o i t a l i a n o n o n c o n t i n u i a o p p o r s i . O g g i l ' i n a z i o n e n o n è p i ù u n ' o p z i o n e , è c o m p l i c i t à " .