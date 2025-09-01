T e l A v i v i , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l v o t o p e r u n a c c o r d o p a r z i a l e p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i n o n è a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o . Q u e s t a l a p o s i z i o n e d e l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u e d e l l a m a g g i o r p a r t e d e i m i n i s t r i d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o d o p o l a r i u n i o n e d e l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a c h e s i è c o n c l u s a n e l l e p r i m e o r e d e l m a t t i n o . I l m i n i s t r o p e r l a S i c u r e z z a N a z i o n a l e I t a m a r B e n G v i r e a l t r i m i n i s t r i a v e v a n o c h i e s t o u n v o t o d i p r i n c i p i o c o n t r o u n a c c o r d o p a r z i a l e , m a i l p r e m i e r h a a f f e r m a t o c h e n o n e r a n e c e s s a r i o v o t a r e , p e r c h é n o n e r a a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o .