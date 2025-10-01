R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a è c h i a r a e r e s p o n s a b i l e : s o s t e n i a m o i l d i r i t t o d i I s r a e l e a d i f e n d e r s i e , a l t e m p o s t e s s o , s i a m o i n p r i m a l i n e a p e r t u t e l a r e i c i v i l i p a l e s t i n e s i e p r o m u o v e r e u n a s o l u z i o n e c o n d i v i s a . R e s p i n g i a m o c o n f e r m e z z a l e a c c u s e d i c o m p l i c i t à e l e s e m p l i f i c a z i o n i c h e s c r e d i t a n o l ’ i m p e g n o i t a l i a n o : i l n o s t r o P a e s e h a i n v i a t o a i u t i u m a n i t a r i , a c c o l t o e c u r a t o f e r i t i e b a m b i n i , a v v i a t o i n t e r l o c u z i o n i c o n i P a e s i a r a b i e s o s t e n u t o i p i a n i d i m e d i a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì G i o r g i o M u l é , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a , o s p i t e a d A g o r à . " O c c o r r e t e n e r e i n s i e m e s i c u r e z z a e u m a n i t à : i s o l a r e c h i f o m e n t a o d i o e t e r r o r i s m o e , p a r a l l e l a m e n t e , i n v e s t i r e n e l l a r i c o s t r u z i o n e , n e l l ’ e d u c a z i o n e e n e l l e i s t i t u z i o n i p a l e s t i n e s i , p e r c h é s e n z a s t a b i l i t à i n t e r n a n o n c i s a r à m a i p a c e . L ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a m u o v e r s i i n q u e s t a d i r e z i o n e , c o n p r u d e n z a e d e t e r m i n a z i o n e , a f i a n c o d i I s r a e l e e d e i c i v i l i i n n o c e n t i , p e r c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i d i u n a c o n v i v e n z a d u r a t u r a t r a i d u e p o p o l i " , c o n c l u d e .