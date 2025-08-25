R o m a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e n n e s i m o a t t a c c o a l q u o t i d i a n o ' I l T e m p o ' d a p a r t e d i B r a h i m B a y a è l ’ e n n e s i m o t e n t a t i v o d i r e p r i m e r e l a n o s t r a l i b e r t à s t r u m e n t a l i z z a n d o l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e c h e n o n r i g u a r d a s o l o u n a t e s t a t a g i o r n a l i s t i c a , m a i n o s t r i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i . P e r q u e s t o , v i s t i i p r e c e d e n t i d e l s o g g e t t o e i v i d e o c o s t a n t e m e n t e p u b b l i c a t i i n c u i n o n m a n c a n o p a r o l e a l t r e t t a n t o p e s a n t i , h o i n o l t r a t o a l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e a f f i n c h é s i a p p r o f o n d i s c a l a p e r i c o l o s i t à d i q u e s t o s o g g e t t o e l e c o n s e g u e n z e v e r s o l a c o m u n i t à m u s s u l m a n a , l a q u a l e d o v r e b b e e s s e r e l a p r i m a a p r e n d e r n e l e d i s t a n z e " . L o a f f e r m a A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " N o n p o s s i a m o a m m e t t e r e - a g g i u n g e - c h e c i s i a n o s o g g e t t i c h e p i u t t o s t o c h e i n c e n t i v a r e l ’ i n t e g r a z i o n e r e l i g i o s a , f o m e n t i n o a t t a c c h i a g i o r n a l i s t i . A n c h e l a s e n a t r i c e S e g r e è s t a t a v i t t i m a d i q u e s t i a t t a c c h i , e d è s t a t o c h i e s t o i l s o s t e g n o a d o p e r a z i o n i n o n m e g l i o p r e c i s a t e c o n s i t i c h e r i m a n d a n o a r a c c o l t a f o n d i . A l ' T e m p o ' e a i s o g g e t t i c o l p i t i d a t a l i a t t e g g i a m e n t i d i a m o l a n o s t r a s o l i d a r i e t à e d i l n o s t r o p i e n o s o s t e g n o ” .