R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n t i n u a n o l e g r a v i e p e r i c o l o s e e s t e r n a z i o n i d i M o h a m m a d H a n n o u n , e s t r e m i s t a p r o - H a m a s g i à d e s t i n a t a r i o d i u n D a s p o d a M i l a n o e p i ù v o l t e i n v i t a t o a c o n v e g n i o r g a n i z z a t i d a l l a s i n i s t r a . I e r i , a S e s t o S a n G i o v a n n i , h a n u o v a m e n t e e l o g i a t o l e e s e c u z i o n i s o m m a r i e c o m p i u t e d a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a p a l e s t i n e s e , d e f i n e n d o l e ‘ l a l o r o l e g g e ’ . I n o l t r e , h a a t t a c c a t o l a l i b e r a s t a m p a i t a l i a n a - c o m e i l q u o t i d i a n o ' I l T e m p o ' e l a g i o r n a l i s t a G i u l i a S o r r e n t i n o - c h e c o n t i n u a a s v o l g e r e c o n c o r a g g i o i l p r o p r i o l a v o r o d i d e n u n c i a e i n f o r m a z i o n e s u q u e s t e s u e d i c h i a r a z i o n i . C o m e a b b i a m o s e g n a l a t o f i n d a l l a p r i m a i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e p r e s e n t a t a a s e t t e m b r e , r i t e n i a m o i n a c c e t t a b i l e c h e H a n n o u n p o s s a a n c o r a p e r m a n e r e s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o " . L o a f f e r m a F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a .