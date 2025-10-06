R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s i a m o t o l l e r a r e c h i , o g g i , s o f f i a s u l f u o c o d e l c o n f l i t t o e s f r u t t a e g i u s t i f i c a i l 7 o t t o b r e . L e p a r o l e e l e p o s i z i o n i e s p r e s s e i n p i ù o c c a s i o n i d a F r a n c e s c a A l b a n e s e , c h e s e m b r a e s s e r e s e m p r e d i p i ù u n a ‘ p o r t a v o c e ’ d i H a m a s , r a p p r e s e n t a n o l ’ e n n e s i m o g r a v e s c i v o l a m e n t o i d e o l o g i c o e m o r a l e c h e o f f e n d e l a m e m o r i a d e l l e v i t t i m e i s r a e l i a n e e d i s t o r c e l a v e r i t à s t o r i c a e g i u r i d i c a d e i f a t t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e c u l t u r a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o ' I s r a e l e e i l 7 o t t o b r e , p r i m a / d o p o ' d i F a b i o N i c o l u c c i . " L ’ A l b a n e s e h a e s p r e s s o t e o r i e c o m p l o t t i s t e - p r o s e g u e - c o m e q u e l l e s u l p r e s u n t o c o i n v o l g i m e n t o d e l M o s s a d n e l l a s t r a g e d i C h a r l i e H e b d o , e i e r i , a l s o l o s e n t i r p r o n u n c i a r e i l n o m e d i L i l i a n a S e g r e , a c u i v a t u t t a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à , h a a b b a n d o n a t o l o s t u d i o t e l e v i s i v o . U n g e s t o c h e r a p p r e s e n t a l ’ e n n e s i m a d i m o s t r a z i o n e d i u n a t t e g g i a m e n t o s p r e z z a n t e v e r s o l a s t o r i a . E q u i p a r a r e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i , d o n n e , u o m i n i , a n z i a n i e b a m b i n i r a p i t i i l 7 o t t o b r e , s o t t o p o s t i a v i o l e n z e , t o r t u r e e a b u s i s e s s u a l i , a i d e t e n u t i p a l e s t i n e s i , p o i , è u n a p r o v o c a z i o n e i n t o l l e r a b i l e . L a s t e s s a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e h a r i c o n o s c i u t o l a v i o l e n z a s e s s u a l e e d i g e n e r e c o m e a r m a d e l i b e r a t a d i H a m a s n e i c o n f r o n t i d e g l i o s t a g g i . N o n d o b b i a m o , p o i , d i m e n t i c a r e l a v i c i n a n z a p u b b l i c a m e n t e m o s t r a t a d a l l ’ A l b a n e s e a f i g u r e c o m e S u l e y m a n H i j a z i e M o h a m e d H a n n o u n , e n t r a m b i n o t i p e r a v e r i n n e g g i a t o o r e s o o m a g g i o a i v e r t i c i d i H a m a s e a i r e s p o n s a b i l i d e l m a s s a c r o d e l 7 o t t o b r e . È d o v e r o s o c h e l e f o r z e p o l i t i c h e c h e l i h a n n o o s p i t a t i n e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i c h i a r i s c a n o e s i d i s s o c i n o d a q u e s t e p r e s e n z e i n a c c e t t a b i l i " . " L e s u e d i c h i a r a z i o n i p i ù r e c e n t i , p r o n u n c i a t e d a l p a l c o d e l f e s t i v a l d e l l a L e t t e r a t u r a d i V i a g g i o , d o v e h a d e f i n i t o l a n a s c i t a d i I s r a e l e u n a ' v i o l e n z a d o m e s t i c a ' , n o n s o l o n e g a n o l a l e g i t t i m i t à d e l l o S t a t o d i I s r a e l e m a a l i m e n t a n o u n c l i m a d ’ o d i o i n c o m p a t i b i l e c o n o g n i f o r m a d i d i a l o g o e c o n v i v e n z a . P r o p r i o i l f e s t i v a l d e l l a L e t t e r a t u r a d i V i a g g i o , c o m e e m e r s o d a l l e c o l o n n e d e l T e m p o , h a s o s t e n u t o p u b b l i c a m e n t e l a m a n i f e s t a z i o n e n a z i o n a l e ' p e r u n a P a l e s t i n a l i b e r a e c o n t r o i l g e n o c i d i o a G a z a ' , p u r r i c e v e n d o f i n a n z i a m e n t i d a p i ù m i n i s t e r i ( C u l t u r a , E s t e r i , D i f e s a , U n i v e r s i t à e C e p e l ) p e r c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i e u r o . È d o v e r o s o , d u n q u e , v e r i f i c a r e s e t a l i f o n d i s i a n o s t a t i u t i l i z z a t i n e l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d i i m p a r z i a l i t à e n e u t r a l i t à c u l t u r a l e . P e r q u e s t a r a g i o n e h o p r e s e n t a t o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e p e r a c c e r t a r e e v e n t u a l i p r o f i l i d i d a n n o e r a r i a l e e p e r f a r e l u c e s u l l a v i c e n d a . N o n p o s s i a m o p i ù p e r m e t t e r e c h e l a n a r r a z i o n e d i s t o r t a d i c h i g i u s t i f i c a l a v i o l e n z a c o n t i n u i a t r o v a r e s p a z i o i n s e d i c u l t u r a l i e i s t i t u z i o n a l i " , c o n c l u d e .