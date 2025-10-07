R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e r e s t a u n a d a t a c h e s e g n a l a c o s c i e n z a d e l l ’ u m a n i t à . S o n o p a s s a t i d u e a n n i d a q u a n d o l a v i o l e n z a d e l t e r r o r i s m o d i H a m a s s i è a b b a t t u t a s u c i t t a d i n i i s r a e l i a n i i n d i f e s i , c o l p e n d o a n c h e d o n n e e b a m b i n i . V e r i e p r o p r i p o g r o m c h e h a n n o l a s c i a t o u n a f e r i t a p r o f o n d a n e l l a s t o r i a c o n t e m p o r a n e a e c h e c o n t i n u a n o a i n t e r r o g a r c i c o m e c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . O g g i i l n o s t r o p e n s i e r o v a a l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e e a c h i , a n c o r a p r i g i o n i e r o , a t t e n d e d i r i a b b r a c c i a r e i p r o p r i c a r i . L a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e l a t u t e l a d e i d i r i t t i u m a n i r e s t a n o p r i o r i t à i m p r e s c i n d i b i l i p e r c h i c r e d e n e l l a p a c e e n e l l a g i u s t i z i a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e .