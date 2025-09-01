G a z a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ' u l t i m o g i o r n o , n o v e p a l e s t i n e s i , t r a c u i t r e m i n o r e n n i , s o n o m o r t i d i f a m e e m a l n u t r i z i o n e . L o r e n d e n o t o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d i G a z a g e s t i t o d a H a m a s , s e c o n d o i c u i d a t i , d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a , i l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , 3 4 8 p e r s o n e s o n o m o r t e d i f a m e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , d i c u i 1 2 7 m i n o r e n n i . I l m i n i s t e r o h a a g g i u n t o c h e d a q u a n d o l a C l a s s i f i c a z i o n e i n t e g r a t a d e l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e ( I p c ) , a c c e t t a t a c o m e i n d i c e g l o b a l e p e r l a f a m e , h a d i c h i a r a t o l a c a r e s t i a n e l l a c i t t à d i G a z a l a s c o r s a s e t t i m a n a , 7 0 p e r s o n e s o n o m o r t e d i f a m e , t r a c u i 1 2 m i n o r e n n i .