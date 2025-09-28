Gaza, 28 set. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore almeno 77 palestinesi, tra cui sei richiedenti aiuti, sono stati uccisi e altri 379 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani avvenuti a Gaza. Lo rende noto il Ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas, secondo cui la guerra di Israele contro Gaza ha causato la morte di 66.005 palestinesi e il ferimento di 168.162 dal 7 ottobre 2023.
Mo: ministero salute Gaza, '77 palestinesi uccisi nell'ultimo giorno dall'Idf'
28 settembre, 2025 • 09:50