R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a t r e g u a s i g l a t a a G a z a è u n a s v o l t a i m p o r t a n t i s s i m a , c h e r e s t i t u i s c e u m a n i t à e s p e r a n z a d o p o d u e a n n i d i d o l o r e e d i s t r u z i o n e . L a s t r a d a v e r s o l a p a c e , c o n l a c o n v i v e n z a i n d u e s t a t i d e i p o p o l i i s r a e l i a n o e p a l e s t i n e s e i n c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a è a n c o r a m o l t o l u n g a , m a i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e l ’ a v v i o d e l r i t i r o d e l l e t r u p p e i s r a e l i a n e s o n o u n p r i m o p a s s o c o n c r e t o v e r s o l a p a c e , f r u t t o d i u n i n t e n s o l a v o r o d i p l o m a t i c o i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a d i c h i a r a t o i l s e n a t o r e P d M a r c o M e l o n i i n u n a n o t a . " C i a s p e t t i a m o c h e o r a a n c h e l ’ I t a l i a r i c o n o s c a , c o m e i p r i n c i p a l i p a r t n e r e u r o p e i , l o S t a t o d i P a l e s t i n a , e c i a u g u r i a m o c h e l ' U n i o n e e u r o p e a p o s s a a s s u m e r e u n r u o l o a l l ’ a l t e z z a d e l l e s u e r e s p o n s a b i l i t à , p o t e n d o c o n t a r e s u u n a p o l i t i c a e s t e r a e u n a d i p l o m a z i a c o m u n e e c r e d i b i l e , b a s a t a s u p a c e , d e m o c r a z i a , s t a t o d i d i r i t t o e l i b e r t à . E c o n t r i b u i r e , c o s ì , a t r a s f o r m a r e q u e s t a t r e g u a i n u n a v e r a o c c a s i o n e d i r i n a s c i t a , p r o m u o v e n d o d i a l o g o , c o o p e r a z i o n e e s v i l u p p o . S o l o c o s ì q u e s t o p r i m o p a s s o p o t r à t r a s f o r m a r s i i n u n a v e r a p a c e , g i u s t a , s t a b i l e e d u r a t u r a ” .