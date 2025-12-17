R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o c h e a n e s s u n o s f u g g a l a s f a c c i a t a i p o c r i s i a d i c h i r i e s c e , n e l l e s t e s s e o r e , a c h i e d e r e l a c e n s u r a d e l l e c a s e e d i t r i c i d i l i b r i n o n g r a d i t i e a i n v o c a r e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e a d i f e s a d i c h i i n n e g g i a a i t e r r o r i s t i d i H a m a s e a l l a s t r a g e d e l 7 o t t o b r e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l e c o m u n i c a z i o n i a l l a c a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o .