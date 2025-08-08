R a m a l l a h , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - N e l l e u l t i m e o r e , s o l d a t i e v e i c o l i b l i n d a t i i s r a e l i a n i h a n n o l a n c i a t o n u m e r o s e a z i o n i m i l i t a r i i n C i s g i o r d a n i a , a n c h e n e l v i l l a g g i o d i T a y a s i r , a e s t d i T u b a s . L o r i f e r i s c e l ' a g e n z i a d i s t a m p a p a l e s t i n e s e W a f a , c i t a n d o f o n t i l o c a l i s e c o n d o c u i l e f o r z e i s r a e l i a n e h a n n o p r e s o d ' a s s a l t o i l v i l l a g g i o c o n d i v e r s i v e i c o l i , h a n n o s c h i e r a t o t r u p p e d i f a n t e r i a e h a n n o f a t t o i r r u z i o n e i n u n n e g o z i o a l c e n t r o d e l l ' i n s e d i a m e n t o . N o n s o n o s t a t i s e g n a l a t i f e r i t i o a r r e s t i . A l t r e f o n t i l o c a l i h a n n o a f f e r m a t o c h e l e f o r z e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e h a n n o f a t t o d e t o n a r e e s p l o s i v i p i a z z a t i d a g r u p p i a r m a t i p a l e s t i n e s i p r i m a d e i r a i d s u T u b a s . L e f o r z e i s r a e l i a n e h a n n o i n o l t r e p r e s o d ' a s s a l t o i l v i l l a g g i o d i K a f r Q a d d u m , s i t u a t o a e s t d i Q a l q i l y a , e h a n n o a l l e s t i t o u n p o s t o d i b l o c c o m i l i t a r e p e r i s p e z i o n a r e i v e i c o l i . A D a h r a l - A b e d , a s u d d i J e n i n , s c r i v e a l J a z e e r a , l ' I d f h a s r a d i c a t o e d i s t r u t t o d e c i n e d i u l i v i d a u n t e r r e n o d i p r o p r i e t à d i u n p a l e s t i n e s e .