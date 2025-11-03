T e l A v i v , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r i m o m i n i s t r o n o n p e r m e t t e r à i l p a s s a g g i o s i c u r o d i 2 0 0 t e r r o r i s t i d i H a m a s " . L o h a r i f e r i t o u n a f o n t e p o l i t i c a a i m e d i a i s r a e l i a n i , a g g i u n g e n d o c h e B e n j a m i n N e t a n y a h u m a n t i e n e " l a s u a f e r m a p o s i z i o n e s u l d i s a r m o d i H a m a s e s u l l a s m i l i t a r i z z a z i o n e d e l l a S t r i s c i a , c o n t r a s t a n d o a l c o n t e m p o l e m i n a c c e t e r r o r i s t i c h e c o n t r o l e n o s t r e f o r z e " . L a d i c h i a r a z i o n e s e g u e l ' a n n u n c i o d i i e r i s e c o n d o c u i I s r a e l e p r e n d e r e b b e i n c o n s i d e r a z i o n e u n a p r o p o s t a d e i p a e s i m e d i a t o r i p e r c o n s e n t i r e a i m i l i t a n t i d i H a m a s d i u s c i r e i n s i c u r e z z a d a l l e z o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a s o t t o i l c o n t r o l l o i s r a e l i a n o .